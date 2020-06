Le brevi di oggi,11 giugno: Fedez, Robert Miles, Jacopo, Arlo Parks

La cantante britannica Arlo Parks ha interpretato la cover del brano dei Radiohead “Creep”, presente del cortometraggio di Tom Dream 'Shy Radicals'. Riguardo al significato del brano e al perché lo ha scelto per questo film, Arlo dice:

“Creep è una ricerca allo stesso tempo delicata e brutale sulle relazioni umane e sul disordine interiore. Questo brano mi è servito come rifugio, durante quei periodi di autoriflessione e morale a terra e i Radiohead in quanto band hanno da sempre influenzato profondamente la mia musica."

È disponibile in digitale “Colori”, l’album d’esordio di Jacopo, ora in radio con il singolo “Blue Monday”.

Racconta Jacopo della clip che accompagna “Blue Monday”:

“Ho voluto che il video del nuovo singolo fosse così, semplice e naturale, perché ci tenevo a far vedere come trascorro tutti i miei giorni a casa, sperando di tornare al più presto alla normalità. Ci tengo a ringraziare di cuore le persone che hanno partecipato a questo video: mio padre Roberto, l’uomo grazie al quale mi sono innamorato della musica, mia madre Cinzia e mia sorella le donne più importanti della mia vita. E infine Greta, l’altra donna della mia vita, la mia metà, la mia compagna di viaggio, la mia migliore amica, la mia spalla, insomma il mio amore grande”.

Questa la tracklist di “Colori”: “Cuore di mare”, “Luce e cenere”, “Blue Monday”, “Di sabato sera”, “E invece”, “Se parlo di te” e “Disinnescare”.

È disponibile da oggi, in radio e in digitale, “Bimbi per strada (Children)”, il nuovo singolo di Fedez che anticipa il ritorno del rapper milanese. Il brano, scritto durante il periodo di lockdown, vede il flow di Fedez muoversi sulla musica di “Children” di Robert Miles.