Glen Hansard pubblica i video di "Cold Comfort" e "Good Life of Song"

Durante il periodo del lockdown forzato dalla tragica epidemia del Coronavirus il musicista irlandese Glen Hansard ha scritto la canzone “Cold Comfort” ed ha creato e girato un video per accompagnarla. Ha detto Hansard:

"E' un video fatto a mano per una canzone fatta in casa scritta per questo tempo".

Ha anche pubblicato un video per “Good Life of Song”, canzone inclusa nel suo ultimo album “This Wild Willing” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nell'aprile 2019. Brano dedicato alla memoria di Danny Sheehy, uno scrittore e poeta irlandese che partecipò insieme a lui, nel 2016, a un viaggio su una piccola barca di legno costruita a mano lungo la costa settentrionale della Spagna, poi raccontata nel film documentario 'The Camino Voyage', del 2018. Sheehy morì tragicamente tre anni fa dopo che la barca si capovolse al largo della costa iberica. Per il video sono stati usati alcuni fotogrammi del documentario.

Spiega Hansard:

“Ho scritto questa canzone a Parigi mentre ero ospite presso l'Irish Cultural Centre. È un tributo alla vita dei bardi e dei trovatori nella loro infinita marcia per le città e i villaggi del mondo, cantando e bevendo, esprimendo i dolori e le gioie dell'epoca corteggiando l'oscurità e la luce con uguale conoscenza. Una canzone di gratitudine per il dono del canto. Lo alzo qui alla memoria del nostro capitano della barca Danny Sheehy.”