Pulire i vinili da professionisti con Okki Nokki One

La pulizia dei vinili è fondamentale per la resa sonora e la conservazione: una lavadischi, dunque, è un tool utilissimo da possedere.

Pulire i dischi con metodi fai-da-te è piuttosto semplice, ma ricorrere a strumenti dedicati e prodotti specifici è la soluzione più sicura per mantenere intatta la propria collezione e preservarne il valore. Oltre che conservare intatte le qualità audio dei singoli vinili. Ed è a questo punto che occorre affacciarsi nel mondo delle macchine lavadischi.

Per chi non si accontentasse di un prodotto entry level, è da considerare il modello prodotto One e commercializzato dall’azienda olandese (di Rotterdam) Okki Nokki.

