Matt Johnson (The The) è stato operato per un’infezione alla gola

Attraverso un post pubblicato sulla pagina della band inglese di Matt Johnson, il frontman dei The The ha deciso di fare chiarezza sulla propria situazione dal momento che - ha scritto il cantante su Facebook - “recentemente sono circolate varie voci sul mio stato di salute”.

Johnson ha raccontato di essersi dovuto sottoporre a un’intervento a causa di un’infezione alla gola che “ha preso una piega inaspettata e bizzarra”. Il cantante, oltre a narrare di essere rimasto sorpreso che una persona “senza problemi di salute” come lui potesse ritrovarsi “intrappolato” in ospedale in piena emergenza Coronavirus - ha spiegato che si sta riprendendo ma che non potrà cantare per i prossimi sei mesi.

Dopo aver rivolto un pensiero alla sua famiglia e alle persone che gli sono rimaste vicine nell’ultimo periodo e aver ringraziato i chirurghi, i medici, gli infermieri e il personale del Royal Hospital di Londra per avergli “salvato la vita”, Matt Johnson ha scritto:

“Anche se le dimensioni del mio collo raddoppiavano e sentivo come se un calamaro vampiro avesse preso dimora - espandendo i suoi tentacoli attraverso la mia gola e il petto - supplicai i dottori di non aprirmi un’area così delicata. ‘Sono un cantante’, ansimai. ‘È la mia professione! Datemi solo più antibiotici’. Il capo chirurgo e il suo team si radunarono attorno al mio capezzale, spiegandomi che non era una questione di tono di voce ma di vita o morte.”

Dopo aver descritto il periodo successivo all’operazione come “uno dei momenti più strani” che ha vissuto dopo anni, Johnson ha confermato che “l’operazione è stata un successo” e ha concluso dicendo: