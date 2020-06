Record Store Day 2020: le tre tornate e le tre liste delle uscite italiane

Dopo uno slittamento di data dal 18 aprile al 20 giugno – deciso per l’emergenza Coronavirus – il Record Store Day si terrà in tre tornate. La manifestazione globale, per il 2020, si articolerà in tre appuntamenti: 29 agosto, 26 settembre e 24 ottobre. Sono i RSD Drops.

Molto verosimilmente al RSD non saranno abbinati concerti ed eventi, fuori e dentro i negozi di dischi, ma resta lo spirito della manifestazione.

Dal 1 giugno sono disponibili le tre liste relative ai tre drops, che raggruppano le uscite previste nelle tre tornate: tutte release speciali, reperibili solo nei negozi che aderiscono all’evento e nei giorni dedicati.

