Iron Maiden, Adrian Smith pubblicherà un libro sulla sua passione (non per la musica)

Adrian Smith, chitarrista, pianista e autore tra le fila degli Iron Maiden pubblicherà un libro. Non si tratterà però né di un’autobiografia né di un volume prettamente musicale: in “Monsters Of River & Rock: My Life As Iron Maiden’s Compulsive Angler” – questo il titolo del libro, il primo per Smith – il musicista britannico si concentrerà esclusivamente sulla sua passione per la pesca. La pubblicazione del libro, che ha come editore Virgin Book, è prevista per il 3 settembre prossimo e Adrian Smith promette ai lettori, si legge su loudersound.com, di portarli fino “all’ultima frontiera della pesca”. Indirettamente anche la band di “Fear of the Dark” sarà presente in qualche modo nel volume, dal momento che Smith svelerà anche le sue avventure sulle rive dei fiumi alle quali il musicista ha trovato il modo di dedicarsi anche mentre era in giro per il mondo con gli Iron Maiden. È sempre loudersound.com a riportare stralci della prefazione di “Monsters Of River & Rock”:

Benvenuti nel mondo di Adrian Smith, che si dedica a cercare di espandere i confini geografici dell’hard rock e a esplorare remoti fiumi, mari, corsi d'acqua, laghi e pozze nel suo impavido tentativo di pescare il nirvana.

Le avventure di Smith tra i corsi d’acqua includono anche incontri ravvicinati con storioni da 45 chili e squali.

Adrian Frederick "H" Smith, classe 1957, è entrato a far parte della formazione hard rock britannica nel 1880 come addetto alla chitarra al fianco di Dave Murray e ci è rimasto fino al 1990, per poi tornare nel gruppo nel 1999. Se tutto va bene la band tornerà a trovarci nell’estate 2021 con una data al Bologna Sonic Park prevista per il 24 giugno dell’anno prossimo.