Iron Maiden: posticipata al 2021 la data italiana al Bologna Sonic Park

L'altro ieri l'annuncio che il live italiano dei My Chemical Romance al Bologna Sonic Park previsto per il 4 luglio 2020 è stato riprogrammato per il 4 luglio del 2021. Ora l'organizzazione della manifestazione bolognese comunica che anche il concerto degli Iron Maiden non potrà tenersi all'Arena Parco Nord come previsto il 20 luglio 2020, ma, per assistere allo spettacolo degli alfieri del metal - a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus – si dovrà attendere fino al 24 giugno 2021. Confermati per l'anno prossimo anche i supporter Airbourne e Lord Of The Lost.

