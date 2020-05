Concerti 2020, Sisters of Mercy: rinviato al 2021 il tour. Le nuove date

Slitta al 2021 il tour dei Sisters of Mercy, che avrebbe dovuto fare tappa in Italia il 15 settembre 2020 all’Orion Club di Ciampino, in provincia di Roma, e il giorno successivo, il 16 settembre, all’Alcatraz di Milano. I due concerti nella Penisola sono invece stati rimandati, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, all’anno prossimo: il set di Ciampino andrà in scena martedì 23 marzo 2021 mentre mercoledì 24 marzo sarà la volta di quello di Milano. Si legge nel comunicato che annuncia lo slittamento del tour che “i biglietti già emessi sono validi per accedere ai nuovi concerti; chi fosse impossibilitato a partecipare alla data di Milano, può richiedere il rimborso tramite voucher sul sito del circuito di biglietteria che ha emesso il biglietto entro e non oltre il 30 giugno 2020”.

Ecco i dettagli dei due live:

23 Marzo 2021

Ciampino (RM), Orion Club – via J. F. Kennedy, 52

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su TicketOne.

Mercoledì 24 Marzo 2021

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

La band gothic-dark manca ormai dall’Italia da una decina d’anni e anche dal punto di vista discografico è ferma a diverso tempo fa: l’ultimo capitolo discografico dei Sisters of Mercy, “Vision Thing”, il terzo per la formazione britannica, risale al 1990.

Leggi anche: Rimborso concerti, come funzionano i voucher