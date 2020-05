Prince: continua il programma di riedizioni

The Prince Estate e Legacy Recordings annunciano per venerdì 29 maggio la pubblicazione di nuovi titoli del catalogo di Prince.

Questa nuova serie di uscite include due album in studio molto diversi, usciti a soli sei mesi di distanza, "The Rainbow Children" del 2001 (qui la recensione di Rockol) e "One Nite Alone..." del 2002, oltre ai live ufficiali del tour che Prince aveva tenuto a cavallo delle due uscite.

"One Nite Alone… (solo Piano And Voice By Prince)", il boxset di 4 LP "One Nite Alone… Live!" ed il doppio LP "One Nite Alone: The Aftershow… It Ain't Over!" verranno pubblicati per la prima volta in vinile (viola!), mentre "The Rainbow Children" sarà disponibile per la prima volta nei due formati CD e doppio LP trasparente con tappetino per giradischi di colore arcobaleno (in edizione limitata). L'antologia composta da 5 dischi "Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection" riunisce invece tutte queste versioni in un cofanetto accompagnato da un libro rilegato di 48 pagine ed aggiunge il DVD "Prince Live at The Aladdin Las Vegas".

Il ventiquattresimo album in studio di Prince, "The Rainbow Children", venne venduto inizialmente attraverso il sito Web di Prince, NPG Music Club, e fu commercializzato solo in seguito dalla NPG Records. È stato il primo album ad essere pubblicato con il nome di Prince da quando lo aveva sostituito con un simbolo, nel 1993, ed è stata la sua prima uscita completamente indipendente senza alcun supporto di etichette discografiche.

Il venticinquesimo album in studio di Prince, "One nite alone...", venne pubblicato il 14 maggio 2002 dalla NPG Records come regalo per i membri del NPG Music Club, e reso disponibile solo nel cofanetto dell'edizione limitata "One Nite Alone ... Live!". Proprio perché non fu mai venduto nei negozi singolarmente, divenne ricercatissimo dagli appassionati. Le copie originali del CD sono rarità da collezione e molti fan sono riusciti ad ascoltare l'album solo attraverso la condivisione privata di file MP3. "One Nite Alone..." verrà pubblicato in questa occasione in singolo LP stampato su vinile viola.

Realizzato attraverso la raccolta dei momenti salienti di ben nove diversi spettacoli risalenti a marzo e aprile 2002, "One Nite Alone ... Live!" rappresenta il primo album live ufficiale della carriera di Prince e dura oltre 2 ore; viene pubblicato in formato 4LP di colore viola.

"One Nite Alone... The Aftershow: It Ain't Over!" sarà disponibile per la prima volta come set di 2LP sempre di colore viola. Originariamente pubblicato in versione CD come parte del cofanetto "One Nite Alone ... Live!", l'album raccoglie un'ora di jam session improvvisate ed apparizioni estemporanee di George Clinton e Musiq Soulchild.