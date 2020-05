Giradischi Thorens TD 309: top di gamma per tecnologia e design

CARATTERISTICHE, PREZZO E OVERVIEW DEL THORENS TD 309 SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Il nostro viaggio nel mondo dei giradischi oggi fa tappa in casa Thorens per segnalarvi un modello di fascia superiore, il TD 309, un prodotto atipico e innovativo per design e tecnologia.

La forma triangolare è decisamente originale – così come il telaio a sospensione, che adotta il sistema three-point-suspension per offrire migliori prestazioni in campo di stabilità. Il meccanismo di sospensione flottante è costituito da tre punti di sospensione che promettono un bilanciamento del prodotto omogeneo, oltre a un apprezzabile equilibrio meccanico.

Il piatto ha trazione a cinghia con tensione variabile – che permette la riproduzione a due velocità (33 e 45 giri) – ed è azionato da un motore a controllo elettronico, a corrente alternata, che produce un rumore quasi impercettibile.

