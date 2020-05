Prince: all'asta la chitarra Blue Angel

Dopo la chitarra utilizzata da Kurt Cobain per registrare l'"Unplugged in New York" dei Nirvana la casa d'aste americana Julien’s Auctions metterà all'incanto un altro strumento storico: tra i prossimi 19 e 20 giugno verrà battuta a Los Angeles anche la chitarra Blue Angels di Prince, sei corde che lo scomparso performer e compositore di Minneapolis utilizzò - in diverse versioni - a partire dalla prima metà degli anni Ottanta. Nello specifico, l'esemplare che sarà reso disponibile al pubblico - identico, se non per il colore, a quello utilizzato nel video della storia hit "Purple Rain" - è di colore blu (di qui il nome Blue Angels), ed è uno dei più rari della serie Cloud, costruita appositamente per l'artista dalla Schecter.

Secondo i responsabili della Julien’s Auctions la chitarra potrebbe essere venduta per una cifra pari a mezzo milione di dollari: "All'epoca la Blue Angel è stato uno degli esemplari più utilizzati da Prince durante le esibizioni", ha spiegato all'edizione statunitense di Rolling Stone l'esperta di strumenti musicali Laura Woolley, "Prince è entrato nella coscienza collettiva negli anni Ottanta con questo modello". "È la chitarra Prince più significativa che sia mai stata messa all'asta", ha aggiunto il fondatore della casa d'aste Darren Julien.

Benché la Schecter sia attiva ancora oggi, le Cloud - a differenza di molti modelli di sei corde iconici creati appositamente per artisti di primissimo livello - non sono disponibili nemmeno sotto forma di repliche: "Non abbiamo mai venduto pubblicamente chitarre realizzate per Prince", si legge sul sito della casa di liuteria, "Le ha sempre ordinate da noi esclusivamente per uso personale. Solo una volta, durante l''Hit and Run Tour', abbiamo creato una serie di chitarre che ha venduto esclusivamente ai suoi spettacoli. Questa è stata l'unica volta in cui è stato fatto ed è stato con la chitarra in stile Cloud. Tutte le chitarre mostrate sul nostro sito Web sono semplicemente per commemorare i lavori che abbiamo creato per lui. Abbiamo sempre rispettato il suo desiderio di non ricreare le sue chitarre per rivenderle, e continueremo a farlo".