Bruce Springsteen, una nuova playlist e l’omaggio a Little Richard

Bruce Springsteen si è collegato nuovamente con la E Street Radio, il canale tematico della piattaforma Sirius XM, per intrattenere i fan in quarantena in occasione del quarto appuntamento della trasmissione radiofonica del Boss. Nella nuova puntata di “Bruce Springsteen: From his home to yours” il rocker del New Jersey, in collegamento direttamente dalla propria abitazione, ha condiviso una nuova playlist e ha reso omaggio a Little Richard, scomparso recentemente all’età di 87 anni.

Oltre a proporre la sua selezione musicale che, tra gli altri, include tre brani interpretati dall’artista considerato il "re del rock’n’roll" (“Born on the Bayou”, “Tutti Frutti” e “Get down with it”), Springsteen ha ricordato Little Richard come “la voce più pura del rock’n’roll di tutti i tempi”. Il Boss, oltre a definire il cantante come “uno dei padri fondatori del rock’n’roll”, ha poi aggiunto:

“Richard è uscito da Macon, Georgia, per prendere d'assalto la nazione, il mondo, il vostro corpo e la vostra anima. La sua arte era piena di assurdità, serietà, grande umorismo e sesso, sesso, sesso. È uno dei pochi uomini che hanno cambiato il volto della cultura mondiale: ha superato i confini razziali, ha sfidato le norme di genere… E non poteva divertirsi più di così.”

La nuova playlist del rocker presenta, oltre a “Land of hope and dreams” del Boss e la versione di Bob Dylan - artista che, insieme allo stesso Springsteen, è stato presentato in ogni appuntamento della trasmissione radiofonica andato in onda finora - di “Some enchanted evening”, canzoni di diversi artisti come, per esempio, Pogues, di Tom Petty e dei suoi Heartbreakers, Tom Waits e Courtney Barnett.