Addio a Jorge Santana, chitarrista e fratello di Carlos

E' morto all'età di 68 anni, per cause naturali, Jorge Santana, il fratello di Carlos (che lo ha annunciato via social).

Jorge Santana aveva cominciato a suonare la chitatta a 14 anni, quando si trasferì dal Messico a San Francisco, entrando a far parte dei Malo. DOpo glo sciogliemnto della band Aveva pubblicato due album da solista, uno eponimo e uno intitolato "It's all about love". Con il fratello era stato in tour, poi aveva lavorato per il management di Carlos; il suo ultimo lavoro discografico è stato "Santana Brothers", registrato con i fratello e il nipoteCarlos Hernandez nel 1994.

