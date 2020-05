MC5, A True Testimonial: il film perduto

La storia degli MC5 è finita decisamente male, roba da loser patentati.

Tenendo fede a questa tradizione, anche il tentativo di pubblicare un film-documentario ufficiale sulla band è, per ora, naufragato miseramente. Il problema è che questo film, intitolato A True Testimonial (di David C. Thomas), è stato girato, completato nel 2002 e proiettato nell’ambito di numerosi festival e iniziative, ricevendo peraltro recensioni e commenti lusinghieri.

Il film che non c’è

Eppure, a oggi, il film non è disponibile in alcun formato e, anzi, è praticamente scomparso. Il motivo è che Wayne Kramer, che alla pellicola ha collaborato attivamente come tutti i suoi ex colleghi, ha querelato regista e produttore per avere usato la musica degli MC5 senza permesso.

All’origine di tutto ci sarebbe un accordo preliminare secondo cui Kramer avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di “produttore musicale” del film, cosa che non è mai avvenuta. Thomas e il produttore negano che ci sia mai stato un simile patto, ma comunque l’azione di Kramer ha di fatto bloccato la distribuzione di A True Testimonial, che non è uscito nemmeno in dvd.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM