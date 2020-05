Ascolta un brano in stile AC/DC realizzato con l'Intelligenza Artificiale

Lo YouTuber Funk Turkey ha realizzato un brano in stile AC/DC grazie all’Intelligenza Artificiale. “Great balls”, questo il titolo della canzone, è stata creata grazie a un software che, basato sul modello delle catene di Markov, ha analizzato i testi delle canzoni della band australiana. “Ho inserito i testi degli AC/DC in un bot a cui ho chiesto di scrivere una canzone”, ha spiegato Funk Turke, come riportato da Ultimate Classic Rock, e ha aggiunto: “Inoltre, lasciatemi dire che provare a cantare come Brian Johnson è estremamente difficile.”

Il sistema di Intelligenza Artificiale, analizzando le parole e le frasi più frequenti nelle canzoni del gruppo di "Back in Black”, ha creato un testo con i vocaboli e le espressioni più comuni dei brani degli AC/DC e ha, inoltre, realizzato una base musicale che richiamasse lo stile della band. Il risultato è una canzone che menziona un personaggio di nome Poker Face, una cameriera francese e uno chef. “Wasn’t the dog a touch too young to thrill?”, recita un verso del brano “Great balls”, caratterizzato dal ritornello che dice: “She got great balls and big balls / Too many women with the balls / Seems like a bone given’ the balls / A whole lotta woman ‘cuz I’m a ball.”

Lo YouTuber ha in programma di realizzare altre canzoni con l'Intelligenza Artificiale, ispirate ai Metallica, Bob Dylan e i Rush.

Oltre al brano in stile AC/DC, Funk Turkey ha pubblicato anche una canzone ispirata ai Nickelback, dal titolo “Nobody died every single day”.