Vinile: i più venduti in Italia dall'8 al 14 maggio 2020

Ecco i 10 album su vinile più venduti nel nostro Paese nella settimana dall'8 al 14 maggio 2020.

I dati sono forniti e rilevati da FIMI, che li rende disponibili ogni venerdì tramite il proprio sito ufficiale.

Andiamo, dunque, a dare un'occhiata alla Top 10 (il numero fra parentesi indica la posizione precedente del disco)...

THE NEW ABNORMAL

THE STROKES

CULT RECORDS/RCA RECORDS

SONY

1 (NEW)

THE DARK SIDE OF THE MOON

PINK FLOYD

PARLOPHONE/WMI

2 (1)

NEVERMIND

NIRVANA

GEFFEN RECORDS/USM

UNIVERSAL MUSIC

3 (13)

LEGEND

BOB MARLEY & THE WAILERS

USM

UNIVERSAL MUSIC

4 (12)

