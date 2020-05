Ian Curtis: a 40 anni dalla morte un concerto-evento in streaming. Ecco chi ci sarà

Un concerto-evento in streaming per ricordare Ian Curtis a quarant'anni dalla sua morte. La data da segnare in calendario è quella di lunedì 18 maggio, giorno in cui cadrà l'anniversario della scomparsa del cantautore britannico, tra i fondatori dei Joy Division. L'evento è stato battezzato "Moving through the silence: celebrating the life & legacy of Ian Curtis" e sarà, come il titolo stesso lascia intuire, un modo per celebrare quella che è stata la carriera del cantautore e la sua eredità artistica: sarà trasmesso in streaming sul sito di United We Stream e su Facebook e durante il concerto virtuale saranno raccolti fondi da destinare ad organizzazioni benefiche che si occupano di salute mentale nel Regno Unito.

All'evento parteciperanno Bernard Sumner e Stephen Morris dei New Order, band nata - come noto - dalle ceneri degli stessi Joy Division dopo il suicidio di Ian Curtis. E poi Brandon Flowers dei Killers, gli Elbow e i Kodaline. I nomi degli protagonisti del concerto virtuale saranno resi noti nei prossimi giorni.

A proposito dei Joy Division: il prossimo luglio, come già riportato da Rockol, oltre alla ristampa del secondo album in studio della band per il quarantennale dall'uscita, saranno pubblicati in versione rimasterizzata i singoli "Love will tear us apart", "Transmission" e "Atmosphere".