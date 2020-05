She & Him, la cover 'da quarantena' di 'Darlin'' dei Beach Boyes. Video

Il duo She & Him, collaborazione stabile tra l'attrice e cantante Zooey Deschanel e il cantautore M. Ward inaugurata nel 2008 dall'album "Volume One", ha reso disponibile in Rete la clip di una versione da quarantena - cioè registrata in remoto - di "Darlin'", classico dei Beach Boys scritto da Brian Wilson e Mike Love e pubblicato in origine nel 1967 all'interno dell'album "Wild Honey".

Qui la versione originale del brano:

La Deschanel e Ward, discograficamente parlando, sono fermi all'album natalizio del 2016 "Christmas Party", che lo scorso anno fu seguito da un tour culminato con un'apparizione allo show di Jimmy Kimmel.

Ward ha pubblicato il suo decimo album di studio solista, "Migration Stories", lo scorso 3 aprile: la Deschanel ha doppiato il personaggio di Bridget nel film d'animazione "Trolls World Tour", uscito lo scorso mese di aprile.