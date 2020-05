Liberato: concerto su Instagram, tra Madonna, Rihanna e Calcutta

Non c'è 9 maggio senza Liberato, ormai. Questa data, che è anche il titolo della canzone che nel 2017 diede il via al progetto del misterioso cantante napoletano, il suo principale successo, è ormai diventata un appuntamento irrinunciabile per Liberato e chi lo segue. Esattamente due anni fa, oggi, l'artista si esibiva per la prima volta dal vivo, sul Lungomare di Napoli. Lo scorso anno faceva uscire il suo album d'esordio. Quest'anno la sorpresa è un concerto trasmesso in diretta su Instagram: un'esibizione lunga circa quaranta minuti, con una scaletta composta da canzoni sue, successi di altri e qualche inedito.

La diretta ha visto Liberato suonare alcune delle sue canzoni, talvolta in mash-up con successi di altri cantanti, italiani (come nel caso di Calcutta - ha riscritto la sua "Paracetamolo" con un riferimento alla droga: "Si vede che s'i fatt' 'e cocaina / parlano le tue pupille") o internazionali, da Madonna (la sua "Like a prayer" proposta in mash-up con "Niente") a Rihanna ("Diamonds"), passando per Coolio e Travis Scott.

Liberato, che si è esibito piano e voce (senza autotune), ha rotto il ghiaccio con "Tu t'e scurdat' 'e me". Poi sono arrivate "Guagliò" (in mash-up con "Gangsta's paradise" di Coolio), il mash-up tra "Like a prayer" e "Niente", "Je te voglio bene assaje", "Highest in the room" di Travis Scott, "Me staje appennenn' amò", una sua versione di "Good times" di Ghali, "Tu me faje ascì pazz'", un mash-up tra "Vieni via con me" di Paolo Conte e "Funiculì funiculà", "We come from Napoli" (dalla colonna sonora di "Ultras", il film d'esordio del suo regista Francesco Lettieri), "You've got the love", "Nunn'a voglio 'ncuntrà" in mash-up con "Diamonds" di Rihanna, "Nove maggio" e "'O core nun tene padrone".

Liberato avrebbe dovuto esibirsi lo scorso aprile al Forum di Assago di Milano per due date, ma entrambi gli appuntamenti - causa emergenza coronavirus - sono stati rinviati al 27 e 28 novembre (i biglietti restano validi per le nuove date).