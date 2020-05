Rock, r&b e soul: ecco gli Yosh Whale. Il video di 'Nilo'

Un melting pot tra sonorità rock, r&b e soul: è, in breve, una descrizione degli Yosh Wale, quartetto salernitano nato nel 2016 dall'incontro tra Vincenzo Liguori, Andrea Secondulfo, Ludovico Marino e Sam De Rosa. A gennaio del 2017 pubblicano il primo Ep autoprodotto, "Yawn" e nell'agosto dello stesso anno esordiscono dal vivo al Disorder, festival di musica indipendente campano. Vincitori dell’edizione 2018 del Premio Buscaglione, oltre al titolo di Next Big Thing, gli Yosh Whale si aggiudicano un mini-tour suonando in alcuni dei festival partner dell’evento, dividendo il palco con artisti come i Ministri, Bud Spencer Blues Explosion, Sick Tamburo, Colapesce, Andrea Laszlo De Simone, Canova e Durdust. A giugno del 2019, il singolo “Primo Scirocco” viene inserito nella compilation “La tempesta nel bosco” pubblicata dall’etichetta italiana “La Tempesta”, seguito ora dal singolo d'esordio ufficiale "Nilo" (che esce per Inri).

