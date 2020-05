Mick Jagger fa il "pensionato" da Fallon

Nella versione "da casa" del Tonigh Show di Jimmy Fallon è inclusa una rubrica - un finto telegiornale - intitolata "Global News". Nella puntata di ieri il filmato messo in onda era un finto servizio della BBC: protagonista Mick Jagger, impegnato in una serie di attività casalinghe da pensionato, come riparare l'automobile, lavorare nell'orto, cucinare verdure. E' molto divertente, merita una visione.

Caricamento video in corso Link