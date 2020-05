Le brevi di oggi, 2 maggio: Subsonica, Alice Cooper, Machine Gun Kelly, Jack Osbourne, Random

La formazione capitanata da Samuel ha diffuso il visual del brano d’apertura, “Decollo – Voce off”, di “Mentale strumentale”, nono capitolo discografico dei Subsonica pubblicato lo scorso mese di aprile. Il visual, si legge nella nota stampa che lo introduce, “è caratterizzato da animazioni parametriche, generate direttamente dalla musica” ed è solo il primo di una serie che prevede un visual per ogni brano del disco: il secondo sarà dedicato a “Cullati dalla tempesta” creando un radar per la navigazione attraverso tempeste magnetiche.

*****************************

Alice Cooper si prepara a divulgare il prossimo 15 maggio la sua nuova canzone “Don’t Give Up” e vorrebbe che nel videoclip che accompagnerà il brano fossero presenti anche i suoi fan: l’idea è che mostrino un cartello con una parte del testo della canzone. I contribuiti dovranno essere inviati entro il 4 maggio. Tutte le informazioni a tal proposito sono reperibili sul sito web dello shock rocker statunitense.

*****************************

Machine Gun Kelly ha pubblicato una nuova canzone, intitolata “Bloody Valentine”, prima anticipazione del prossimo album del rapper e attore, “Tickets to My Downfall”. La canzone di Colson Baker – questo il nome all’anagrafe dell’artista texano – è stata prodotta dal batterista dei Blink-182 Travis Barker e potete ascoltarla qui:

*****************************

Il figlio di Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, non esclude la possibilità di un ritorno in televisione del reality show “The Osbournes”, trasmesso per la prima volta nel 2002. Nel corso di un’intervista con l’edizione statunitense di Variety Jack Osbourne ha spiegato: “Mentirei se dicessi che la questione non è venuta fuori recentemente”. Aggiungendo: “L’unica cosa, quella che mi mette in difficoltà, è che noi non viviamo tutti insieme. Una cosa che ho pensato è stata, perché non ci trasferiamo insieme per due mesi?”.

*****************************

È disponibile da oggi il video di “Marionette” di Random, con il featuring di Carl Brave. Si tratta di una clip animata, firmata da Amedeo Tappari e prodotta da Richveel, all’interno della quale sono “presenti” anche alcuni fan di Emanuele Caso – questo il vero nome di Random. Il brano è uscito nelle scorse settimane dopo che Random aveva iniziato a farsi conoscere con singoli come “Chiasso”, “Rossetto” e “Scusa a a a”.