Drake, a sorpresa il nuovo mixtape 'Dark Lane Demo Tapes'. Ascolta

La star canadese dell'r'n'b Drake ha reso disponibile nelle prime ore di oggi, venerdì primo maggio, il nuovo mixtape "Dark Lane Demo Tapes": il lavoro, prodotto dal fido Oliver El-Khatib e mixato da Noel Cadastre, include il brano "Toosie Slide", oltre che alle collaborazioni di - tra gli altri - Future, Young Thug, Playboi Carti e Chris Brown.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Dark Lane Demo Tapes":

01. Deep Pockets

02. When to Say When

03. Chicago Freestyle (feat. Giveon)

04. Not You Too (feat. Chris Brown)

05. Toosie Slide

06. Desires (feat. Future)

07. Time Flies

08. Landed

09. D4L Freestyle (feat. Future and Young Thug)

10. Pain 1993 (feat. Playboi Carti)

11. Losses

12. From Florida With Love

13. Demons (feat. Fivio Foreign and Sosa Greek)

14. War

Dallo scorso 19 marzo Drake si trova in quarantena volontaria dopo essere entrato in contatto con la star dell'NBA Kevin Durant, risultato positivo al Coronavirus insieme ad altri due compagni dei Brooklyn Nets: il cantante e il giocatore si erano incontrati qualche giorno prima a pranzo in un ristorante di Hollywood, in California.