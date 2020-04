Joe Satriani torna sull'argomento Greta Van Fleet

Il virtuoso della chitarra Joe Satriani, durante una intervista rilasciata a Classic Rock, ha difeso, una volta di più, i Greta Van Fleet, dalla annosa accusa di essere solamente dei cloni dei Led Zeppelin, a partire dal cantante Josh Kiszka e dalle sue similitudini vocali con Robert Plant.

Questa l'opinione di Satriani al riguardo:

“Ogni volta che metto su i Greta Van Fleet, qualcuno, di solito qualcuno più vecchio, dice, 'Chi sono questi ragazzi che copiano i Led Zeppelin?'. Dategli una pausa! Ci sono band di una generazione più vecchia della loro che sembra lo facciano per soldi e fama, ma a me questi ragazzi sembra che amino questa musica e che abbiano una vera scintilla.”

Questa dichiarazione di Satriani fa il paio con quella da lui espressa due anni fa quando disse a NJArts.net:

"Ho ascoltato questa giovane band, i Greta Van Fleet, e mi sto davvero godendo l'esuberanza che ascolto. Quando li ho sentiti per la prima volta, ho mandato il loro album agli amici che erano nella mia band del liceo. Siamo ancora buoni amici e siamo in contatto e, lo giuro, è quello che cercavamo di fare quando avevamo 15 anni. Cercavamo di essere come Led Zeppelin, Black Sabbath e Stones, ma questi ragazzi sono davvero bravi. (Ride) Hanno lo stesso genere di... sembra che amino la musica e che amino ciò che stanno facendo e sì, li ho ascoltati un bel po'".