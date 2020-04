Beyoncé, i dieci brani essenziali

Cantante, prima con le Destiny's Child poi solista, ma anche attrice, imprenditrice, personaggio pubblico e vero e proprio punto di riferimento - musicale e non solo - per una buona fetta dell'opinione pubblica americana: Beyoncé Giselle Knowles-Carter, per gli amici Queen Bey, è una diva che riporta all'età dell'oro del mondo dello spettacolo. Da Houston, Texas, la voce di "Dangerously in Love" è partita giovanissima alla conquista del mondo, vendendo oltre 170 milioni di copie tra album e singoli sia "in proprio" che con la sua vecchia band: il suo carattere, la sua versatilità e la sua abilità manageriale l'hanno resa non solo una cantante di altissima levatura sul panorama internazionale, ma anche un'icone, un esempio da seguire per moltissimo giovani donne che hanno visto in lei - così come due autorevoli testate americane e inglesi, Billboard USA e il Telegraph - l'"artista femminile del decennio" all'inizio del nuovo millennio. Per celebrare il talento e l'ispirazione di Beyoncé, ecco - qui sotto - una playlist dei suoi dieci brani più popolari. Buon ascolto!

"Formation" (da "Lemonade", 2016)"Run the World (Girls)" (da "4", 2011)"Crazy In Love" (ft. Jay-Z) (da "Dangerously in Love", 2003)"If I Were A Boy" (da "I Am... Sasha Fierce", 2008)"Partition" (da "Beyoncé", 2013)"Single Ladies (Put a Ring on It)" (da "I Am... Sasha Fierce", 2008)"Sorry" (da "Lemonade", 2016)"Halo" (da "I Am... Sasha Fierce", 2008)"Love on Top" (da "4", 2011)"Hold Up" (da "Lemonade", 2016)