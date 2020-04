Gran Bretagna: un 99enne è al primo posto della classifica dei singoli

L'ex capitano dell'esercito britannico, ora in pensione, il 99enne Tom Moore è diventato la persona più anziana mai stata in testa alla classifica di vendita dei singoli nel Regno Unito. Ha compiuto questa impresa interpretando la cover di “You’ll Never Walk Alone”, successo del 1963 di Gerry And The Pacemakers, detronizzando dal primo posto, dopo otto settimane, “Blinding Lights” di The Weeknd.

Il precedente detentore dell'originale record era il cantante gallese Tom Jones che raggiunse la posizione numero uno della classifica all'età di 68 anni, nel 2009, con la canzone "(Barry) Islands In The Stream", una versione del duetto di Kenny Rogers e Dolly Parton "Islands In The Stream".

Il capitano Tom Moore, veterano della Seconda Guerra Mondiale, è diventato famoso in questo mese per aver raccolto oltre 28 milioni di sterline a favore del Servizio sanitario nazionale del Regno Unito percorrendo 100 giri, della lunghezza di 25 metri ciascuno, del suo giardino a Marston Moretaine, nel Bedfordshire, per ispirare altre persone a fare delle donazioni. Anche se ha raggiunto il suo obiettivo, dice che continuerà a camminare e a raccogliere fondi fino al giorno del suo centesimo compleanno che cade la prossima settimana, il 30 aprile.

Una volta che la sua raccolta di fondi è decollata - l'obiettivo iniziale era quello di raccogliere 1000 sterline - Moore ha registrato “You’ll Never Walk Alone” con Michael Ball e l'NHS Voices Of Care Choir per raccogliere altro denaro. A supportare la sua rincorsa al primo posto in classifica si è schierato anche The Weeknd esortando i suoi fan a sostenerlo in modo che potesse avere il singolo alla posizione numero uno della classifica per il giorno del suo compleanno. Tom Moore lo ha gentilmente ringraziato a mezzo Twitter, come potete vedere qui sotto.

Ha dichiarato Tom Moore al quotidiano The Sun: