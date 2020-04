Tool, subito un altro disco? Il batterista: 'Appena tutto questo sarà passato...'

Non passeranno altri tredici anni - tanti quanti ne sono trascorsi tra "Fear inoculum" e il precedente "10,000 Days" - prima che i fan dei Tool possano ascoltare nuova musica della band losangelina. L'intervallo tra "Fear inoculum" e il suo successore sarà decisamente inferiore rispetto a quello che ha diviso l'album uscito l'anno scorso da quello del 2006. I Tool vogliono infatti approfittare della quarantena imposta dal Covid-19 per scrivere nuova musica, da pubblicare verosimilmente una volta che tutto questo sarà finito. A rivelarlo, durante una diretta streaming organizzata dal Berklee College of Music, alla quale ha partecipato, è stato il batterista del gruppo, Danny Carey:

"Spero, durante questo periodo di inattività, non appena sarà possibile, di riunirci per iniziare a tirare fuori nuovo materiale. Forse per scrivere un altro Ep dei Tool, dal momento che non possiamo fare altro".

Caricamento video in corso Link

I Tool sono stati costretti a spostare diverse date del loro tour, a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus: gli spostamenti hanno riguardato tutti gli eventi in programma da aprile a giugno.