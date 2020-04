Jason Mraz: ascolta ‘Look for the good’, title track del nuovo album

Il cantautore statunitense Jason Mraz ha pubblicato la title track, nonché prima anticipazione, del suo nuovo album, “Look for the good”, che arriverà sui mercati il prossimo 19 giugno. L’ideale seguito di “Know.” del 2018 è stato prodotto dal fondatore della Easy Star Records Michael Goldwasser, presso gli studi del 42enne cantautore nella California del Sud, e presenterà le collaborazioni con l’attrice Tiffany Haddish e l’artista giamaicana di musica reggae Sister Carol.

“Non avrei mai immaginato un anno fa, quando ho scritto questo album, quanto sarebbe stato attuale il suo messaggio”, ha dichiarato Jason Mraz in un comunicato stampa, raccontando la sua nuova prova sulla lunga distanza, e ha aggiunto:

“Indipendentemente da una pandemia, le persone in tutto il mondo hanno bisogno di una speranza costante. Credo che si possa auto-generare vedendo il bene in tutto, specialmente nel mezzo della tragedia e della paura. Sono sempre stato un ottimista nella mia vita e nella mia musica, e la mia speranza con questo album è che ispiri gli altri a guardare a questi tempi bui e testimoniare il bene che gli esseri umani stanno facendo per le loro famiglie e per l'altro. Cercare il bene è praticare gratitudine. Per me, sono grato per le tecnologie che mi permettono di registrare e condividere i miei pensieri musicali e sono grato alle orecchie e ai cuori che li ascoltano."

Ascolta il singolo “Look for the good”, scritto da Mraz insieme a Raining Jane, Abby Dorsey e Jeff Berkley:

Ecco la tracklist dell’album “Look for the good”:

1. Look For The Good

2. Make Love

3. My Kind

4. Good Old Daze

5. You Do You (feat. Tiffany Haddish)

6. Wise Woman

7. Take The Music

8. Time Out (feat. Sister Carol)

9. DJ FM AM JJASON

10. Hearing Double

11. The Minute I Heard Of Love

12. Gratitude