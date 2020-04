Retromania: Mystik e It’s OK, i Walkman Bluetooth

Avete nostalgia delle care vecchie cassette? Probabilmente un po’ sì, se amate il vinile… allora Mystik e It’s OK potrebbero fare al caso vostro.

Il Mystik è in pratica un classico riproduttore di cassette portatile – quello che abitualmente chiamavamo Walkman (che è il nome commerciale della popolarissima versione di Sony). E l’idea di RecordingTheMasters – azienda francese che si occupa di tecnologie di registrazione su nastri magnetici – è di produrne uno aggiornato, dotato di tecnologia bluetooth.

Il Mystik è progettato con una nuova scheda progettata da un team di ex ingegneri del suono di Thomson/RCA. Oltre al bluetooth 5.0, implementa batteria ricaricabile via USB, uscita jack da 3,5 mm per cuffie, entrata jack sempre da 3,5 mm e un microfono integrato per la registrazione. Funziona in riproduzione e registrazione con ogni tipo di cassetta esistente.

