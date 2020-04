Matt Cameron (Pearl Jam): ascolta ‘Down the Middle’

Il batterista dei Pearl Jam ha diffuso un nuovo brano solista, “Down the Middle”. Nella canzone, che potete ascoltare qui sotto, sono coivolti anche Buzz Osbourne dei Melvins alla chitarra e Steven McDonald al basso.

All’inizio del mese, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Cameron faceva sapere di aver registrato la scorsa primavera “alcune canzoni con Buzz Osbourne, Steven McDonald, Dae Crover, Toshi Kasai e Taylor Hawkins per un nuovo album solista”. Prosegue ancora il già batterista dei Soundgarden, accompagnando con il testo un’anticipazione di qualche secondo di “Down the Middle”: “Qui c’è una canzone che abbiamo registrato che s’intitola Down the Middle”.

L’album, del quale ancora non si conosce il titolo, sarà la seconda fatica solista dell’artista, che nel 2017 pubblicava “Cavedweller”. Solo qualche settimana fa, invece, con i Pearl Jam il batterista ha dato alle stampe la più recente prova di studio della band di Eddie Vedder, “Gigaton”, primo album in sette anni della formazione.