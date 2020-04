Next 2020, guarda qui le finali in diretta

A partire dalle 15 di oggi, sabato 18 aprile, e dalle 15 di domani, domenica 19, avranno luogo le finali di Next 2020, il concerto storicamente legato al Concerto del Primo Maggio di piazza San Giovanni a Roma. A causa delle restrizioni imposte dalle autorità per contenere il contagio da Covid-19, le esibizioni dal vivo degli artisti selezionati avranno luogo presso le rispettive abitazioni: i brani scelti per il live set saranno proposti in maniera alternativa, e compatibile con i mezzi a disposizione.

Guarda, nel frame video qui sotto, le finali di Next 2020:

Caricamento video in corso Link

Le esibizioni saranno seguite in diretta, oltre che dal pubblico, anche dalla Giuria di Qualità - composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Lucia Stacchiotti (iCompany), Sara Del Caldo (Rai Radio2), Erica Manniello (Rockol), Massimiliano Longo (All Music Italia), Federico Durante (Billboard), Enrico Schleifer (RadUni) - che assegnerà ai set un voto che andrà a fare media con i tre già espressi nel corso delle fasi preliminari. La media dei 4 voti decreterà la classifica finale e i 3 vincitori di NEXT 2020.

Sul palco virtuale di Next 2020 si esibiranno:

Alberto Moscone (Genova) ∙ Asia Ghergo (Civitanova Marche) ∙ Cavalera (Livorno) ∙ Ciehlo (Roma) ∙ Dentro (Parma) ∙ Ellynora (Roma) ∙ Fanoya (Foggia) ∙ Federico Baroni (Rimini) ∙ Folcast (Roma) ∙ Germo (Rho) ∙ Kevin Koci (Sansepolcro) ∙ L'ultimodeimieicani (Genova) ∙ La Scala Shepard (Roma) ∙ Lamine (Roma) ∙ Livio Livrea (Roma) ∙ Lo Straniero (Acqui Terme) ∙ Maru (Bologna) ∙ Matteo Alieno (Roma) ∙ Melga (Taranto) ∙ Michelangelo Vood (Milano) ∙ Missey (Milano) ∙ Nervi (Firenze) ∙ Ophelia (Biella) ∙ Overture (Alessandria) ∙ Santamarya (Viterbo / Roma) ∙ Sebastiano Pagliuca (Montelparo) ∙ Stev-N (Torino) ∙ Stona (Novi Ligure) ∙ Symo (Roma) ∙ Zic (Firenze)