Soft Machine dal vivo a Milano in ottobre

La storica band inglese dei Soft Machine annuncia un concerto in Italia per celebrare i cinquant’anni di carriera: l’appuntamento è fissato per il 30 ottobre allo Spazio Teatro 89 di Milano. I biglietti saranno disponibili sulle piattaforme Ticketone e Vivaticket a partire dalle ore 10.00 di venerdì 10 aprile.

I Soft Machine sono formati da John Etheridge (chitarra), Theo Travis (sax tenore, flauto, tastiere), Roy Babbington (basso) e John Marshall (batteria).