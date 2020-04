Giradischi Denon DP-300F: un automatico entry level

Chi desidera lanciarsi nel mondo dei giradischi, ma ha un budget ristretto, nel Denon DP-300F può trovare un buon compromesso.

Si tratta di un piatto automatico (è prevista anche la modalità manuale) con trazione a cinghia dal funzionamento molto semplice, dal look gradevole e dalla resa sonora discreta. E' equipaggiato con un sistema antivibrazione per garantire la stabilità in fase di riproduzione dei dischi.

I malus principali sono lo chassis interamente in plastica - con i tasti dal feeling leggermente "fragile" - e l'assenza di una porta USB.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM