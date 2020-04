Coronavirus, addio al produttore discografico Hal Willner

È mancato all'eta di 64 anni Hal Willner, produttore americano: aveva contratto il coronavirus.

Willner era una leggenda nel mondo della musica americana: aveva lavorato Marianne Faithfull, Laurie Anderson, Lou Reed (per cui aveva curato “Ecstasy”) e Lucinda Williams. Aveva lavorato come produttore musicale per i segmenti musicali del Saturday Night Live ed era noto per le sue compilation a tema a partire dagli anni '80, a cominciare da una dedicata alla musica di Nino Rota per i filmi di Fellini, a quella dedicata alle canzoni del mondo Disney ("Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films), in cui aveva coinvolto Tom Waits (che aveva riletto la marcia dei sette nani), Ringo Starr, Michael Stipe.

Negli anni a venire aveva replicato il formato: notabili "September Songs: The Music of Kurt Weill" (1995, con Nick Cave P J Harvey, Lou Reed), "Leonard Cohen: I'm Your Man", tributo al cantante canadese, e i due volumi di "Rogue's Gallery", dedicate alle ballate dei pirati (Nick Cave, Bono, Michael Stipe tra gli altri)