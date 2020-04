Lory Muratti, la terza "Lettera da Altrove"

“Lettere da Altrove” racconta i giorni della quarantena da Covid-19 condensando suggestioni e immagini in brevi stralci audio-video-narrativi creati da Lory Muratti durante l'isolamento. Figli del presente seppur narrati al passato, questi scritti pensati per Rockol sono anche il racconto, fortemente musicale, di una convivenza obbligata tra due amanti che si ritrovano “imprigionati” in un ex ricovero barche affacciato su un lago del Nord Italia.

Un luogo “lontano dal mondo” che rende la situazione ancor più estraniante portando i protagonisti a navigare in un tempo sospeso, scosso solo dalle notizie che giungono per vie digitali e dal continuo mutare delle loro emozioni. Fuori il lago come unico orizzonte possibile e fra le pareti di quel rifugio il confronto tra un uomo che cerca di non perdere la strada e una donna che sembra a tratti una creatura della sua mente.

Tra visione e realtà, la narrazione prende vita ispirata da un'immagine-cartolina che porta con sé una colonna sonora originale. Una storia nata nella sospensione del tempo e anticipata dall'omonimo brano “Lettere da Altrove” che ha aperto il ciclo di queste puntate facendosi “manifesto emozionale” nel racconto di un difficile momento in cui il vissuto personale può diventare corale aiutandoci a coprire le distanze.

La prima puntata è stata pubblicata il 3 aprile

La seconda puntata è stata pubblicata il 6 aprile