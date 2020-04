Lory Muratti, su Rockol le sue "Lettere da Altrove"

"Lettere da Altrove" è il titolo del videoclip con cui Rockol inaugura una serie di interventi musicali e letterari di Lory Muratti.

Lory Muratti, nato a Varese e a lungo attivo con lo pseudonimo di Tibe, è scrittore, musicista/producer e regista. Ha pubblicato “Hotel Lamemoria” uscito in Italia per Mondadori/Warner e successivamente “Scintilla” per Feltrinelli/Mescal, due lavori che coniugano musica e narrativa. Come regista si occupa di video-arte, videoclip musicali e trattamenti video artistici nel mondo del marketing. Le sue installazioni come sound designer lo hanno portato a “Luminale Frankfurt 2010” e “Biennale di Venezia 2011”. Fra gli artisti con cui ha collaborato o diviso il palco vi sono, fra gli altri: Andy Fletcher dei Depeche Mode, Daddy G dei Massive Attack, Garbo, Gary Dourdan, Guano Apes, Krisma, Leo Abrahams, Lorne Lanning, Luca Missoni, Marlene Kuntz.

Spiega Muratti:

"Il luogo in cui mi trovo a vivere l'isolamento di questi giorni, l'ex-ricovero barche affacciato sul lago dove vivo e lavoro, nel suo essere estraneo al mondo rende questo tempo ancor più surreale e passibile perciò di essere narrato, suonato, vissuto e immaginato. È da qui che vi scrivo per presentarvi il “manifesto musicale” di questa storia, il suo videoclip e una raccolta di episodi audio-video-narrativi che, grazie agli amici di Rockol, vi accompagneranno in lettura e ascolto per qualche tempo sulle loro pagine".

Il primo appuntamento con le "Lettere da Altrove" di Lory Muratti è per domani 3 aprile.

Scritto, suonato, registrato e prodotto da Lory Muratti in "the house of love" sul Lago di Monate (VA). Masterizzato da Giovanni Versari a "La Maestà" di Tredozio (FC) Pubblicato da Riff Records.

Regia e Montaggio del video di Lory Muratti, Produzione esecutiva: Orhan Erenberk, Girato da Lory Muratti con il supporto di Orhan Erenberk e Véronique Chevalier Erenberk a Ghent (BE).

