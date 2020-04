La Mega Record & CD Fair di Utrecht rimandata per il Coronavirus

Più di 30.000 appassionati di musica ogni anno prendono d’assalto i 600 stand dei migliori venditori di dischi provenienti da tutto il mondo. Succede alla Record Planet Mega Record & CD Fair, l’evento dedicato al collezionismo musicale più grande di tutto il pianeta.

Qui potrai trovare negozi turchi, giapponesi e brasiliani e così via, oltre a tanti volti noti del collezionismo e del giornalismo musicale. Il contorno del marasma del mercato vero e proprio, immenso, potrete trovare tante altre piacevoli sorprese: musica dal vivo, Dj ed eventi live di ogni genere con sessioni dedicate agli autografi e così via.

Per darvi un’idea delle dimensioni dell’evento, il Financial Times – lo scorso novembre – lo ha definito “la più grande convention dedicata al vinile sulla Terra”. E infatti per due weekend ogni anno i cacciatori di vinile più accaniti di tutto il pianeta si trovano a Utrecht. Qui più di 500 espositori sono pronti a vendere, scambiare e – perché no? – acquistare tutto lo scibile musicale in forma di LP, singoli, EP, CD, cassette…

