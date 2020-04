La storia di "Completely Well" di B.B. King

Completely Well è l'album che si chiude con The Thrill Is Gone, standard blues del 1951 che, nella versione di B.B. King, diventa una hit di successo.

Il disco, pubblicato nel 1969, viene prodotto da Bill Szymczyk che, negli anni Settanta, affiancherà gli Eagles in studio. L'impronta di Szymczyk è fondamentale, specialmente nell'arrangiamento di The Thrill Is Gone che, rispetto all'originale, vede l'aggiunta dei violini.

Confrontato con la prima produzione, Completely Well segna il passaggio agli anni Settanta e alla conquista di una nuova fetta di pubblico. Inoltre, quello stesso anno, il bluesman apre diverse date dell'American Tour dei Rolling Stones e si esibisce alla Royal Albert Hall di Londra.

