Geto Boys, Scarface positivo al Coronavirus: ‘Non riuscivo a respirare’

Scarface dei Geto Boys ha fatto sapere attraverso una chiacchierata in live stream con il compagno di band Willie D sul suo canale YouTube di essere risultato positivo al COVID-19. Il rapper statunitense, 49 anni, al secolo Brad Terrence Jordan ha raccontato anche i sintomi che l’hanno insospettito, portandolo a sottoporsi al tampone, citando fastidi come vomito, insufficienza renale e polmonite. Spiega il rapper originario di Houston, Texas: “Non ci ho giocato in alcun modo. Non sono stato da nessuna parte. Sono stato a casa mia. Non sono stato in aereo, non sono stato al ristorante. Le persone pensano che questa merda sia un gioco? Non dovresti giocarci”. E ancora: “Sono arrivato al punto che mi sdraiavo e non mi sentivo bene perché era come se avessi un elefante seduto sul petto. Non riuscivo a respirare, non riuscivo a stare seduto”. Il rapper ha poi ribadito nuovamente di non essersi esposto ad alcun particolare rischio di contagio: “Questo è qualcosa che voglio trasmettere a tutti: la mia vita è davvero riservata. Non vado da nessuna parte. Non sono stato nel Grand Canyon, non salto dagli elicotteri. Ma voglio tornare a vivere ora, sono solo felice di essere vivo. Non vedo l’ora di uscire e succhiare un po’ di questo sole”.

L’ultimo album solista di Scarface, “Deeply Rooted”, risale al 2015, mentre i Geto Boys, attualmente composti da Scarface e da Willie D, sono fermi al 2005 con “The Foundation”.

Nel mondo della musica il rapper texano non è il primo ad aver contratto il Coronavirus: negli ultimi giorni anche artisti come Jackson Browne e Placido Domingo sono risultati affetti dal virus.