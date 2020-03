Ariana Grande, sui social l'anteprima di un nuovo brano

Ariana Grande ha reso disponibile sui propri canali social l'anteprima di un nuovo brano: la popstar di Boca Raton ha reso disponibile sui propri canali social uno snippet di musica inedita, accompagnandolo a un messaggio rivolto ai propri fan.

i miss making things

can’t wait to get back to work

but for now

let’s stay inside pls pic.twitter.com/MbvGeq6KBY — Ariana Grande (@ArianaGrande) March 24, 2020

"Ma manca essere occupata", spiega la cantante: "Non vedo l'ora di tornare al lavoro. Ma, per il momento, per favore restate a casa".

Come riferito da Stereogum, secondo quanto osservato dai fan più attenti il frammento potrebbe appartenere a un brano prodotto dai Rascals, duo già al lavoro con la voce di "Thank U, Next" per "Yours Truly", il disco di debutto della cantante pubblicato nel 2013.

"Continuo a sentire da una quantità incredibile di persone frasi del tipo: 'Non è un grosso problema', 'Non ci succederà niente', e tutto ciò mi fa letteralmente impazzire", aveva scritto la Grande, sempre sui suoi canali social, all'inizio della scorsa settimana a proposito della pandemia da Covid-19: "Leggete cosa sta succedendo, non fate finta di niente. È incredibilmente pericoloso e anche da egoisti prendere questa situazione alla leggera. Il fatto di dire 'siamo giovani, non ci può succedere niente' sta mettendo in pericolo le persone che non sono giovani. Dovreste preoccuparvi degli altri".