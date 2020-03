Coronavirus: Ronnie Wood pubblica un videomessaggio per gli ex tossicodipendenti in difficoltà

Nel corso della sua vita Ronnie Wood ha combattuto a lungo contro una dipendenza che ha rischiato di inghiottirlo: quella dall'uso di cocaina. Il chitarrista dei Rolling Stones ha raccontato il suo rapporto con la droga anche in un recente documentario sulla sua storia, "Somebody up there likes me", parlando anche di come è riuscito a sconfiggere la dipendenza. "È difficile perché attraversi un periodo in cui sei pulito e pensi: 'Se l'ho fatta, posso usarla di nuovo, anche solo per una volta", ha detto il componente della band di "(I can't get no) Satisfaction". In questi giorni difficili in cui circa 2 miliardi di persone in tutto il mondo sono costrette a restare in casa nei paesi maggiormente colpiti dall'emergenza Coronavirus, Wood ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza agli ex tossicodipendenti in difficoltà, impossibilitati a ricevere assistenza o di frequentare centri di rehab.

Il musicista ha condiviso sui social un video nel quale dà a chi sta cercando di uscire fuori dal tunnel della dipendenza alcuni consigli, suggerendo la lettura di un libro che - dice lui - "mi ha aiutato ogni giorno a venirne fuori", "Keep it simple: daily meditations for twelve-step beginning and renewal". Nella clip, Wood legge anche alcuni passaggi del libro:

This reading on hope has helped me get through tough days, I hope it helps you too🙏#CoronavirusLockdown pic.twitter.com/9UympYFgXm — Ronnie Wood (@ronniewood) March 24, 2020

In seguito all'emergenza Coronavirus i Rolling Stones sono stati costretti a posticipare il loro tour in Nord America.