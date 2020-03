Coronavirus, addio a Detto Mariano. Aveva lavorato con Celentano, Mina e Battisti

Il compositore, arrangiatore, paroliere, pianista, produttore ed editore musicale Detto Mariano (all'anagrafe Mariano Detto) - che, nel corso della sua carriera ha collaborato con, tra gli altri, Adriano Celentano, Mina e Lucio Battisti - è scomparso questa notte, 25 marzo, all’età di 82 anni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Coronavirus.

La triste notizia è stata data da un amico di Mariano, il batterista Gianni Dall'Aglio, su Facebook che in un post ha scritto: “La notte scorsa Detto Mariano ci ha lasciato… Resterà nella storia della musica italiana e nel cuore di tutti i suoi amici.”

Oltre ad aver realizzato gli arrangiamenti di brani entrati nella storia della canzone italiana come, tra gli altri, “Sei rimasta sola” di Adriano Celentano, e ad aver collaborato con molti artisti come, per esempio, Lucio Battisti, per il quale ha realizzato diverse incisioni fra le quali si ricordano “Mi ritorni in mente” e “Acqua azzurra, acqua chiara”, per citarne alcune - Detto Mariano ha firmato le musiche di diversi film come la colonna sonora per la pellicola “Amore Tossico” (vedi l’immagine di copertina) diretta da Claudio Caligari.