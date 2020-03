Coronavirus, social distancing e… copertine classiche rivisitate

In questo periodo di emergenza per la diffusione del contagio da Coronavirus/Covid-19, il concetto di “social distancing” è fondamentale. Mantenere, quindi, una distanza minima di sicurezza per evitare la diffusione del virus.

Per sdrammatizzare – e con un fine benefico, come vedremo – c’è chi si è preso la briga di rivisitare alcune copertine di album classici della storia del pop e rock. Il tutto alla luce delle indicazioni sulla distanza minima da tenere. Stiamo parlando del progetto 6 Feet Covers, ideato dal collettivo losangelino Activista Los Angeles.

Tramite un account Instagram e un sito ufficiale il collettivo condivide nuove versioni delle copertine di dischi notissimi. Ci sono album di band come Queen, AC/DC, Beatles, Clash, Pearl Jam, Fleetwood Mac…

GUARDA LE COPERTINE RIVISITATE SU DEAGOSTINIVINYL.COM