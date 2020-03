Il cantautorato psichedelico di Moci, in salsa italiana

Una buona dose di indie rock britannico di primi 90s (Slowdive e dintorni), una spolverata di cantautorato psichedelico americano contemporaneo (quello di scuola Mac DeMarco), atmosfere lo-fi in salsa ItPop (I Cani, Calcutta), testi che si ispirano al De Gregori più ermetico ("Quello dell'album con la pecora in copertina", precisa lui): la musica di Moci è un curioso mix. Più o meno un anno fa da queste parti lo avevamo definito la "next big thing" della scena romana, dopo aver ascoltato i singoli "Perso", "Fugazi" e "Freddo" e l'Ep pubblicato su SoundCloud la scorsa primavera, totalmente autoprodotto. Troppo enfatici? Forse. Però ora il cantautore romano si prepara a fare il salto: "Pensieri bellissimi", il nuovo singolo, uscito oggi, è la prima anticipazione del suo album d'esordio, che arriverà entro la fine dell'anno con distribuzione Carosello Records (l'etichetta che negli ultimi anni ha reso pop fenomeni indie come Levante, Coez e i Thegiornalisti). "Con questo bel casino è difficile fare previsioni su quando uscirà effettivamente. Se le cose andranno come previsto e la situazione migliorerà, potrebbe uscire per la fine dell'estate o subito dopo", fa sapere Moci, "l'album, comunque, è pronto. I pezzi ci sono e nel frattempo uscirà altro materiale, compreso un singolo estivo".

Caricamento video in corso Link

Classe 1997, Marco Colagrande - questo il suo vero nome - ha lavorato ai pezzi dell'album insieme a Giancane, ex chitarrista della rock band romana Il Muro del Canto, punto di riferimento della scena indipendente capitolina: "Ha avuto un ruolo determinante. Mi sono presentato da lui con gli arrangiamenti e le pre-produzioni già fatte, ma poi ci siamo confrontati: ha reso reali tante idee e fantasie musicali che avevo per la testa, ridimensionando quelle che secondo lui erano poco convincenti. Tutto il disco porta il suo zampino", racconta Moci a proposito della collaborazione. "Pensieri bellissimi", il singolo apripista del progetto, è stato in realtà l'ultimo brano che Marco ha scritto prima di iniziare a registrare l'album: "L'ho scritto e arrangiato nel giro di un paio di giorni, quasi inconsapevolmente. Una volta finito ho capito che volevo che tutto il disco suonasse in quel modo: così ho rimaneggiato gli altri pezzi e li ho riarrangiati, cercando una coerenza sonora e stilistica".

Pur scrivendo e cantando in italiano, è al rock britannico che Moci guarda per atmosfere e sonorità: "Sono cresciuto ascoltando i dischi dei Beatles. Amo tanto quelli dei primi album, da 'Please please me' a 'Rubber soul', quanto quelli del post-'Revolver', più sperimentali, sempre alla ricerca di soluzioni nuove e originali. E poi Nirvana, Oasis e cose più pazze tipo gli Slowdive, i My Bloody Valentine o più contemporanee come Mac DeMarco". Le sue radici, però, affondano nel cantautorato romano, sia di vecchia che di nuova generazione: "Nell'immaginario cerco di avvicinarmi molto a De Gregori, che per me è una fonte di ispirazione preziosa, un faro, ma anche a Calcutta e ai Cani". Il tutto condito con riferimenti al cinema splatter ("E poi cascherai, ti sfracellerai / il cervello sopra il mio marciapiede", canta nel ritornello di "Pensieri bellissimi"): "Uno dei fili conduttori che legano le canzoni del disco è la tematica della violenza, accompagnata però da melodie dolci. Come per dire: 'Muoriamo, ma io rimango appiccicato a te'. Mi piace l'idea di associare a un ritornello liberatorio, un po' nello stile di Vasco, un'immagine cruda, che faccia storcere il naso. Sono un fan di Tarantino e degli splatter, d'altronde", riflette Moci.

Alla strada dei talent ha preferito quella della gavetta sui palchi dei club romani: "Non sono mai stato convinto di essere un bel personaggetto, adatto a quei programmi, di avere qualcosa in più di tanti altri. Ma non ho nulla contro i talent: non sono il male, come dicono in molti, ma una strada come un'altra. Io mi sono ritrovato già a 19 anni immerso nel mondo dell'indie romano: sto bene qui e mi diverto". No ai talent, ma sì a Sanremo: "È un sogno che ho da bambino. Non ci andrei per vincere, però. Vorrei presentarmi sul palco dell'Ariston con l'attitudine di Vasco. Arrivare ultimo e fare qualcosa di pazzo. Così magari tra vent'anni la gente si ricorderà ancora di me: 'Ti ricordi Moci? Quella volta che ruttò a Sanremo...", scherza.

(Mattia Marzi)