La storia di "Past Masters" dei Beatles

Past Masters, il doppio LP che viene pubblicato nel 1988, è una raccolta che include grandi successi, rarità e B-side.

Inizialmente concepito come due volumi separati, l'album uscì poi come un'unica compilation.

La prima parte contiene 18 brani pubblicati fra il 1962 ed il 1965, tra questi 13 editi come singoli, quattro tratti dall'EP Long Tall Sally e uno, Bad Boy, registrato originariamente solo per il mercato americano.

Il volume 1, quindi, presenta alcuni capolavori dei Beatles - come Love Me Do, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, I Feel Fine - e diverse rarità, tra cui Komm, Gib Mir Deine Hand e Sie Liebt Dich (ossia le versioni in tedesco di I Want to Hold Your Hand e She Loves You).

