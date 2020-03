I concerti di "Vinyl": Pino Daniele @ RTSI, 26-3 1983

GUARDA IL VIDEO COMPLETO DEL LIVE DI PINO DANIELE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Pino Daniele, il “newpolitano” nero a metà, in un live imperdibile – al massimo della sua forma e ispirazione.

Abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video. Il settimo capitolo è dedicato al compianto cantautore partenopeo, reduce dal grande successo dell’album Bella ‘mbriana.

Si tratta di un concerto in studio tenuto il 26 marzo del 1983 per la RTSI (Radiotelevisione Svizzera Italiana). L’intero show venne ripreso dalle telecamere e nel 2001 uscì come album dal vivo e video (per essere poi ristampato più volte, fino al 2015).

La scaletta dell’esibizione, divisa in una parte iniziale più acustica e in una parte più elettrica e blues, comprende i migliori brani dei primi cinque album del cantautore napoletano.

