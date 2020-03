Pantera, in arrivo la riedizione per il ventesimo anniversario di 'Reinventing The Steel'

Arriverà "entro la fine dell'anno" la riedizione celebrativa per il ventesimo anniversario della pubblicazione di "Reinventing The Steel", l'ultimo album di inediti in studio pubblicato dall'ormai disciolto gruppo di Phil Anselmo nel 2000: a darne notizia è stato l'account ufficiale Facebook dei Pantera, che per l'occasione ha reso disponibile in streaming il video di un'esibizione di una data del tour legato al disco, più precisamente quella tenuta a Minneapolis, in Minnesota, il 20 febbraio del 2001.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli della pubblicazione, che - a rigor di logica - potrebbe contenere anche materiale (raro o addirittura inedito) non incluso nell'uscita originale. Sulla data di distribuzione dell'album non sono state date indicazioni precise: il post indica genericamente "più avanti, quest'anno", pur promettendo aggiornamenti a breve in merito.

Lo scorso mese di febbraio Daryl “Bobby Tongs” Arnberger, videomaker e storico collaboratore del gruppo texano, aveva rivelato un importante retroscena riguardo il gruppo di "Vulgar Display of Power": secondo l'artista nel 2004 "Dimebag" Darrell, il chitarrista del gruppo che sarebbe stato tragicamente assassinato da uno squilibrato nel dicembre dello stesso anno durante un concerto dei Damageplan, aveva intenzione di riunire il gruppo, che si era sciolto solo un anno prima in seguito alle tensioni tra il frontman e i fratelli Abbott. "Cercherò di far tornare insieme i ragazzi, costi quel che costi, e lo farò come si deve", aveva spiegato Dimebag, che - purtroppo - non sarebbe riuscito a mettere in atto il suo piano.