Amici 2020, il serale. Quarta puntata: ecco chi è stato eliminato

È Jacopo Ottonello l'eliminato della quarta puntata del serale di Amici 2020. Il cantante ha dovuto abbandonare il talent condotto da Maria De Filippi al termine della puntata andata in onda ieri sera, venerdì 20 marzo, dallo studio romano del programma, completamente vuoto a causa dell'emergenza Coronavirus.

Jacopo non è riuscito a conquistare le varie giurie chiamate a vaulutare le esibizioni dei ragazzi nel corso della puntata: oltre al pubblico da casa (tramite il televoto), hanno votato anche la giuria televisiva composta da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Alessia Marcuzzi (che ha sostituito Loredana Berté, membro "ufficiale" della giuria, bloccata a Milano per colpa dell'emergenza), gli esperti Luciano Cannito e Adriano Pennino (assente Peppe Vessicchio) e la commissione interna (composta dai professori della "scuola": Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto; Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo).

I sei concorrenti arrivati alla quarta puntata si sono sfidati in diverse manches per cercare di conquistare le cinque maglie disponibili per la semifinale, in programma la prossima settimana. Dopo aver visto qualificarsi la cantante Nyv, i ballerini Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas e la cantante Gaia Gozzi, Jacopo Ottonello e Giulia Molino si sono sfidati al ballottaggio per contendersi l'ultima maglia disponibile: le giurie hanno preferito Giulia, determinando così l'eliminazione di Jacopo.