Debbie Harry e il miglior consiglio che le sia mai stato dato

La frontwoman dei Blondie Debbie Harry si è lasciata andare ad alcuni ricordi in una intervista rilasciata alla testata statunitense Rolling Stone. La Harry ha parlato di quando la sua band ha supportato in tour David Bowie e Iggy Pop, e anche del miglior consiglio che le sia mai stato dato.

Del periodo in tour con due mostri sacri come il Duca Bianco e l'Iguana, Debbie racconta:

Una esperienza che l'ha cambiata? lei risponde:

“Probabilmente. L'esperienza è tutto ed ero in una strana posizione quale quella di essere una donna in una band di uomini, ho cercato di non essere troppo timida o troppo carina, a parte il fatto che ero carina, ma ho cercato di inserire altri elementi. Se ci sono sempre riuscita questa è un'altra storia."

Il miglior consiglio che le sia mai stato dato le arrivò dal primo manager:

"La sua risposta preferita a molte cose era: 'Beh, non c'è niente come un pranzo gratis'. Ne rimasi molto delusa, perché uscivamo spesso a pranzo, ma comprendo le basi della cosa. Il miglior consiglio serio che ho ricevuto è stato quello di trovare una buona consulenza legale. Non sono una donna d'affari preparata e ci sono alcune vere complessità con l'autorialità, la pubblicazione e la registrazione e i diversi modi in cui le tue registrazioni possono essere utilizzate o vendute. Non è così semplice come immaginavo sarebbe stato.”