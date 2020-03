La storia di "Sognando e risognando" della Formula 3

Tra il 1970 e il 1971 la Formula 3 accompagna Lucio Battisti in tour per due volte - l'unica band che abbia mai avuto l'onore di farlo.

Battisti per loro scrive diversi brani tra cui Questo folle sentimento, Ho difeso il mio amore, Io ritorno solo, Sole giallo sole nero, La folle corsa.

Anche nel caso di Sognando e risognando, pubblicato nel 1972, Battisti (insieme a Mogol) firma Storia di un uomo e di una donna e la prima delle tre suites, che porta il titolo dell'album.

Sognando e risognando - traccia di apertura composta da quattro parti (Fermo al semaforo, Sognando, La stalla con i buoi, Risognando) - qualche mese prima era già stata inclusa, seppur con una durata inferiore, nel sesto album in studio di Battisti Umanamente uomo: il sogno.

Le due suites rimanenti, invece, vengono scritte dalla Formula 3, ossia Gabriele Lorenzi, Tony Cicco e Alberto Radius, che ne curano anche gli arrangiamenti.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM